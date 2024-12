Video

Fatti

Network Against Migrant Detention in Albania contro il protocollo Rama-Meloni

Circa duecento attiviste e attivisti italiani e albanesi hanno manifestato per le strade di Tirana contro i centri per migranti costruiti dall’Italia in Albania. Davanti alla sede del governo albanese e dell’ambasciata italiana, hanno chiesto di fermare l’applicazione del protocollo, secondo cui persone migranti provenienti da paesi sicuri, non in condizioni di vulnerabilità, se salvati dalle navi delle autorità italiane, possono essere portati oltre Adriatico, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Domenica 1 dicembre hanno invece riempito le strade di Shengjin e Gjader.