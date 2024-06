Video

Fatti

Papa Francesco: "Nessuna macchina deve poter togliere la vita umana"

"In un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette 'armi letali autonome' per bandirne l'uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano. Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita ad un essere umano". Lo afferma il Papa nel discorso al G7 di Borgo Egnazia