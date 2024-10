Video

Italia

Pontida, il governatore Fedriga: "Lega compatta, non ci sono spaccature"

Il governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, assicura da Pontida che non ci sono spaccature interne al partito guidato da Matteo Salvini. Sullo scontro tra un'anima sovranista e una federalista, Fedriga risponde: "Vedo una compatibilità tra le due posizioni. L'Autonomia la sta portando avanti la Lega ed è stata approvata in parlamento anche grazie alla Lega e al centrodestra. Così come difendiamo i valori che riteniamo europei contro un'Europa che oggi ha un modello che disgrega i paesi perché è una sommatoria di interessi contrapposti invece di una sintesi".