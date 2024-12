Video

Fatti

Respinto illegalmente in Libia, atterra in Italia con un visto di ingresso nel giorno di Natale

"Senza la fondamentale attività di ricostruzione e documentazione dei fatti del JL project e dei suoi attivisti non sarebbe stato possibile fare giustizia. Questo ci ricorda come i diritti delle persone, soprattutto nel Mediterraneo, necessitano di quella fondamentale attività di monitoraggio e documentazione che oggi le autorità italiane vorrebbero ostacolare anche attraverso la criminalizzazione delle organizzazioni umanitarie che operano i soccorsi in mare", dice all'Ansa Ginevra Maccarrone del collegio difensivo, avvocata ASGI.

LEGGI L'ARTICOLO