Roma, inaugurata la nuova Piazza Pia e il sottopasso di Lungotevere in Sassia per il Giubileo

È stata inaugurata a Roma la nuova Piazza Pia, l'opera pedonale che collega Castel Sant'Angelo a via della Conciliazione, in vista del Giubileo 2025. È stato inoltre prolungato il sottopasso di Lungotevere in Sassia grazie ai lavori. Presenti all'inaugurazione Meloni, Salvini, Rocca, Gualtieri e il cardinale Parolin. "Quest'opera è il frutto di una collaborazione istituzionale molto fruttuosa che dimostra che quando vogliamo le opere riusciamo a farle nei tempi." Ha dichiarato a margine la premier.