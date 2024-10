Video

Italia

Roma, precari della scuola in corteo: «Valditara riveda le norme di reclutamento»

Più di mille tra professori e comitati e studenti si sono riuniti oggi a piazza dell'Esquilino a Roma per un corteo contro il precariato nella scuola pubblica tra questi Giulia Bertelli, segretaria della Federazione Cub Scuola Università e Ricerca di Torino, la quale ha denunciato la gestione fallimentare del settore da parte del Governo. Secondo Bertelli, l'inasprimento del codice dei dipendenti pubblici e l'uso di algoritmi non trasparenti per le chiamate a tempo determinato aggravano la precarietà. Ha inoltre criticato i concorsi sovrapposti, che non garantiscono assunzioni tempestive, e ha accusato il Ministro Valditara di disinformare sull'Europa, sottolineando che 250 mila precari restano senza certezze sul proprio futuro. "Il governo continua a distrattare i precari, lasciandoli in una condizione di incertezza e precarietà insostenibili", ha dichiarato, intervengono anche Marino Alessandro, portavoce del Movimento ESP e Moira Aloisio cub scuola Roma.