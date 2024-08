Video

Fatti

Roma, vasto incendio a Monte Mario: evacuate diverse palazzine, la sede Rai e l’Osservatorio astronomico

Alle 13 di mercoledì 31 luglio, è arrivata la prima richiesta di soccorso ai vigili del fuoco per un incendio a Roma, tra i quartieri Prati e Monte Mario, non troppo distante dalla città giudiziaria di piazzale Clodio e dalle sedi della Rai, in via Teulada, e di La7, in via Umberto Novaro. In poco tempo le fiamme si sono molto allargate, raggiungendo la parte alta della collina di Monte Mario e la terrazza dello Zodiaco, lambendo l’Osservatorio astronomico. Interessati anche via Luigi Giuseppe Favarelli e il viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dal rogo si è anche alzata una grossa colonna di fumo nero, visibile da lunga distanza.