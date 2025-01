Video

Fatti

Saluti romani e indagini Digos, il rituale di Acca Larentia

A Roma va in scena il rituale fascista di Acca Larentia, nel quartiere Appio Latino. Come ogni anno centinaia di neofascisti si sono radunati alle 18 in punto per rispondere ai tre richiami "camerati", rispondendo tre volte "presente" col braccio teso. Acca Larentia è il luogo in cui il 7 gennaio del 1978 due militanti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, furono uccisi nei pressi della sezione storica del Msi. Mentre Stefano Recchioni fu ucciso a poche ore di distanza, negli scontri con le forze dell'ordine che seguirono. La Digos indaga sulle immagini