Salvini: "In mancanza di alcol test si può verificare se l'autista sta su di un piede solo"

"Prendo atto delle parole della Cassazione sul valutare l'ubriachezza di un guidatore senza dover utilizzare l'alcol test. Da utente della strada sono favorevole a questo approccio serio e non punitivo". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa sul piano casa tenutasi alla Camera dei deputati. "Se un tutore delle forze dell'ordine ti ferma e ti trova in palese stato di ubriachezza, ma non c'è a portata di mano l'alcol test, penso che il tanfo e la prova di stare su di un piede sia sufficiente per bloccare un automobilista pericoloso per sé e per gli altri". Il ministro Salvini ha commentato così una sentenza della Cassazione che ha stabilito che le testimonianze degli agenti, l'odore di alcol o l'incapacità di rispondere alle domande sono sufficienti per verificare lo stato di ebbrezza di un automobilista.