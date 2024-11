Video

Sanità, il grido di aiuto di medici ed infermieri a Roma: "Il governo non ci ascolta"

Un migliaio di medici ed infermieri hanno invaso la Capitale. Una manifestazione rumorosa ma pacifica che ha visto gli operatori sanitari gridare a gran voce un aiuto per sostenere il loro lavoro e il loro futuro. Un sit-in in piazza Santi Apostoli che li ha anche visti minacciare, nel caso non cambino le cose, delle dimissioni di massa. "Noi protestiamo contro un documento di programmazione che non tiene contro delle nostre istanze. Il governo non ci ascolta e da mesi non riusciamo a parlare con loro. Noi siamo sull'orlo della soglia di povertà", dice Antonio De Palma il presidente del Nursing up - L'articolo