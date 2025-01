Video

«Sono caduti». «Bene». Il video dei carabinieri che inseguono Ramy

«Chiudilo, chiudilo, no... merda non è caduto». Sono le voci dei carabinieri che inseguono lo scooter con a bordo Fares Bouzidi e Ramy Elgaml. Nelle immagini riprese da una dash cam della voltante dei carabinieri si vede un primo impatto tra la gazzella e lo scooter. Il motorino su cui i due scappavano non cade a terra e la fuga prosegue con tre volanti che provano a inseguirlo. A questo punto si sentono diverse frasi: «Vaffanculo non è caduto», poi «ha perso il casco!». In altre telecamere, quelle del Comune, si vede il motorino impattare fuori strada contro un palo dopo che sembrerebbe aver avuto un contatto con la volante. A quel punto i carabinieri avvertono via radio: «Sono caduti, in via Quaranta». E un collega risponde: «Bene». Quell’impatto, però, è stato fatale per Ramy Elgaml, morto a 19 anni - L'articolo