Italia

«Un'ontologia intonata alla rivoluzione dell'infosfera globale». il discorso alla Camera del ministro Giuli

«Comincio a leggere una parte un po' più teoretica», esordisce il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, davanti ai parlamentari arrivati alla sala del Mappamondo a Montecitorio per ascoltare, come commissioni della cultura riunite di Camera e Senato, le linee programmatiche per la guida del Mic. Il successore di Gennaro Sangiuliano si è poi esibito in un discorso molto aulico, zeppo di citazioni filosofiche e letterarie. Al punto che, sui social, diverse persone hanno parlato di «supercazzola».