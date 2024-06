Video

Italia

Autonomia, botte alla Camera: leghista prende a pugni deputato M5S

Botte alla Camera durante la discussione dell'autonomia, in un'atmosfera già tesa dopo l'espulsione di Domenico Furgiuele (Lega), accusato di aver fatto il gesto della X Mas mentre le opposizioni cantavano Bella ciao. Seduta sospesa e alla ripresa dei lavori il Cinquestelle Leonardo Donno si avvicina al ministro Calderoli per consegnargli una bandiera dell'Italia. Donno viene bloccato da alcuni deputati della maggioranza e parte il parapiglia. Secondo le testimonianze, il leghista Igor Iezzi si è avvicinato a Donno e lo ha colpito con almeno due pugni. Per Donno è stato necessario l'intervento dei medici della Camera

