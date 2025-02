Video

Sciopero dei magistrati, a Roma il flash mob delle toghe sulla scalinata della Cassazione

È il giorno dello sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. A Roma, alle 10, c'è stato un flash mob sulla scalinata della Corte di Cassazione (i magistrati indossano la toga e la coccarda tricolore con in mano una copia della Costituzione italiana). Dopo l'appuntamento è davanti al Cinema Adriano per un'assemblea pubblica alla quale parteciperanno il presidente dell’Anm Cesare Parodi e il segretario generale Rocco Maruotti, oltre ai componenti della Ges Roma e della Ges Cassazione, come anche personalità della società civile.

Video di Giulia Merlo