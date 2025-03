Video

Nello Trocchia: «In due anni questo governo ha distrutto la giustizia minorile»

«In questi due anni di governo le destre hanno smantellato la giustizia minorile. Nelle carceri per minori abbiamo gli stessi problemi che ci sono nelle carceri degli adulti. Stiamo distruggendo quello che era un modello nel nostro paese». Il giornalista di Domani Nello Trocchia è intervenuto così durante la trasmissione Piazza Pulita su La7, durante un approfondimento sulla condanna, in primo grado, del ministro Andrea Delmastro Delle Vedove per le rivelazioni sul caso Cospito. «Non dimentichiamoci», ha continuato Trocchia, «che il Dap (Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) è senza capo da due mesi. Perché hanno annunciato il nome prima ai giornali e poi lo hanno detto al Quirinale. Un pasticcio che racconta bene come si rapportano con le istituzioni»