Crippa: "Donno stia in un circo. Cantare Bella Ciao è peggio del gesto decima"

"Quanto successo ieri lo avete visto e lo hanno commentato tutti. Ci sono parlamentari tipo Donno che dovrebbero stare in un circo. Lui ci ha provocato e voleva aggredire il ministro Calderoli, continuando a fare gesti e segni. Il M5s evidentemente è deluso dei risultati elettorali e quindi sfoga il nervosismo provocando la maggioranza". Così il vicesegretario nazionale della Lega, Andrea Crippa, intercettato fuori Montecitorio. "Da parte dei deputati del Carroccio non c'è stata alcuna provocazione, neanche con il gesto della Decima - ha continuato il deputato -. La provocazione è avvenuta da parte dei deputati 5s che hanno fatto gesti ed hanno cantato 'Bella ciao'. Se, secondo me, il gesto della Decima è un gestaccio? Per me è peggio cantare 'Bella ciao' perché il comunismo ha portato a milioni di morti. Purtroppo, in questo parlamento esistono ancora i comunisti".