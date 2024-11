Video

Italia

Emiliano Fittipaldi: "L'operazione Cpr in Albania è pura propaganda populista"

«Nella valutazione dei paesi sicuri i giudici non possono non rispettare la sentenza della corte europea. Perché allora Meloni e il governo stanno accelerando nell’operazione cpr Albania commettendo una serie di errori procedurali? Operazione per cui noi italiani spenderemo 800 milioni di euro in cinque anni. Un sacco di denaro pubblico che poteva essere investito sulle scuole, sulla sanità, sulle strade, invece è stato messo per costruire una cattedrale nel deserto che devono riempire subito. Il punto è che si tratta di propaganda populista pura». Il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi commenta così, a Tagadà in onda su La7 il secondo viaggio della nave Libra della Marina militare verso il cpr costruito dall’Italia in Albania con a bordo solo otto migranti»

