Fittipaldi a La7: «Il ministro Valditara sfregia la memoria di Giulia Cecchettin»

«Ho titolato in prima pagina dicendo che il ministro Giuseppe Valditara sfregia Giulia Cecchettin perché le sue parole di per sé già inaccettabili sono state pronunciate alla presentazione della Fondazione in onore di Giulia Cecchettin. C'è stupidità politica in un ministro che interviene in un momento così importante», ha detto il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ospite di Tagadà su La7. «Sia il padre che la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, sono riusciti a creare un movimento importante sui media per spiegare che il patriarcato è vivo, che è una questione culturale e non giuridica. Turetta è un "ex" bravo ragazzo bianco, non c'è alcuna connessione tra la questione delle violenze sessuali rispetto al numero di immigrati. Mi dispiace che un ministro non lo capisca»