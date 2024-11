Video

Fittipaldi: «La democrazia funziona quando un elettore ha gli strumenti per comprendere»

«La democrazia funziona solo quando l'opinione pubblica conosce. Conoscenza non è una parola teorica, significa avere gli strumenti per poter deliberare in maniera libera quando andiamo a votare», ha detto il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, al nostro evento in corso a Roma, "Il futuro è adesso". «Ma la democrazia - ha aggiunto - non è solo voto, come invece vorrebbero le democrazie illiberali o le democrature che hanno preso piede negli ultimi anni anche nel cuore dell'Europa. Non sono democrazie piene quelle che ipotizzano che i cittadini si esprimano solo ogni quattro anni: per questo immaginiamo il nostro giornale come un'agorà permanente, in cui ci sia un rapporto paritario tra il giornale e i lettori sui temi fondamentali»

