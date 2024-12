Video

Fatti

Giubileo, migliaia di fedeli per l'Angelus fra emozione e commozione

L'angelus di Santo Stefano attesissimo da migliaia di fedeli che hanno raggiunto la piazza della Basilica di San Pietro in Vaticano. Via della Conciliazione è un continuo viavai di pellegrini in attesa delle parole del Papa che è tornato a chiedere la remissione dei debiti ai Paesi poveri, la fine della guerra in medio oriente e in Russia e Ucraina nonché un deciso stop al mercato nero degli armamenti. Dopo il suono delle campane, diversi fedeli hanno raggiunto la Porta Santa, fra emozione e commozione. Minimo comune denominatore, la profonda ammirazione per Papa Francesco che suscita emozione e commozione.

