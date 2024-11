Video

Fatti

«Il patriarcato esiste, è sistemico e strutturale. Ma noi siamo marea e noi non ci arrestiamo». Il corteo a Roma

Contro il patriarcato. Contro i troppi femminicidi, le troppe violenze. La marea transfemminista torna a sfilare per le strade della capitale.

“Disarmiamo il patriarcato” è lo slogan che ha guidato il corteo nazionale che ha attraversato le vie di Roma sabato 23 novembre. Perché la violenza è strutturale e la vediamo in ogni ambito dell’esistenza: dalle guerre che legittimano la violenza, alle politiche del governo che favoriscono precarietà economica e delegittimano la libera espressione del consenso. Fino alla violenza contro il pianeta, dicono le attiviste. Tantissime le voci in piazza, di donne, ma anche di uomini.

video di Simone Manda