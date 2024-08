Video

La senatrice Ilaria Cucchi legge in aula i nomi dei 67 morti in carcere per suicidio

Nel suo intervento in aula in Senato, la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, prima di motivare il no alla fiducia chiesta dal governo sul decreto carceri, ha letto 67 nomi di persone, tra detenuti e guardie carcerarie, che si sono tolte la vita nei penitenziari italiani. Nel lungo elenco letto, non sono mancati anche i riferimenti a persone di cui non sono note le generalità, ma solo la presunta nazionalità e il luogo di detenzione e morte. «Questi, presidente - ha detto la senatrice dopo aver letto il lungo elenco - sono i nomi di 67 morti per suicidio dall’inizio dell’annol, tra detenuti e agenti. Anno, il 2024, che passerà alla storia per il record di suicidi»