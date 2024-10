Video

L’alluvione in Spagna fa una strage, colpita la provincia di Valencia

Ci sono decine di vittime per le forti alluvioni che stanno colpendo il sud-est della Spagna. Diverse città sono inondate, in particolare Valencia. «Ciò a cui stiamo assistendo è devastante. Interi villaggi sono ricoperti di fango, le persone che hanno cercato rifugio sugli alberi e nelle auto sono state travolte dalla furia delle acque. Decine di persone hanno perso la vita. Migliaia sono gli sfollati e quindi i nostri pensieri sono con le vittime e con le famiglie e i loro amici. Ma anche con le squadre di soccorso». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando dell'alluvione che ha colpito la zona di Valencia, in Spagna. L'agenzia meteorologica nazionale Aemet ha dichiarato un'allerta rossa nella regione di Valencia e il secondo livello di allerta più alto in alcune parti dell'Andalusia avvertendo che la pioggia continuerà almeno fino a giovedì.