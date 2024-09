Video

Libano: ingorghi a Sidone, centinaia di famiglie in fuga dai bombardamenti

L'Idf ha aumentato la pressione su Hezbollah colpendo almeno "1.100 obiettivi" della milizia filoiraniana tra la valle della Bekaa e il sud del Libano. In un inedito video messaggio ai cittadini libanesi, il premier Benyamin Netanyahu ha esortato la popolazione civile «ad allontanarsi dalle zone degli attacchi». Assicurando: «Questa guerra non è contro di voi ma contro Hezbollah». Mentre i media internazionali già mostravano le immagini di lunghe file di auto e centinaia di famiglia in fuga dalle aree colpite. «Per troppo tempo Hezbollah vi ha usato come scudi umani - ha aggiunto -, ha piazzato razzi nei vostri salotti e missili nei vostri garage. Queste armi sono dirette verso le nostre città».

