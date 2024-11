Video

Luciana Littizzetto: "Cara amica, se nella tua storia c'è qualcosa che non va, ricordati che è normale chiedere aiuto"

«Purtroppo capire il confine oltre al quale dire basta non è semplice». Luciana Littizzetto, a Che tempo che fa, firma una lunga lettera diretta al ministro Valditara, ma con un appello che, in realtà, è per tutte le donne. «Se vuole sapere sempre dove sei e ti geolocalizza con il cellulare non è normale. Se quando parli ti dice: stai zitta, non capisci niente, non è normale. Se vuole che ti tolga da Instagram ma lui ci rimane ma mette like a ballerine di pole dance, non è normale. Se ti mette paura e minaccia di pubblicare le vostre foto intime non è normale. Se è gelosissimo e vuole controllare chi vedi e quando, non è un compagno e non è normale. Se dice che quello lo fa per il tuo bene poi ti fa un occhio nero, non è nornale. Quindi, cara amica, se hai il dubbio che qualcosa nella tua storia non sia normale, ricordati che, invece, è normale chiedere aiuto».

