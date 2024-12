Video

Mondo

Mani alzate e in fila indiana: medici e pazienti via dall'ospedale di Gaza bombardato

Dopo averlo bombardato, l'esercito israeliano minaccia di radere al suolo l’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia a Gaza. In queste immagini alcune persone provenienti dall'ospedale vengono trasferite - con le mani alzate e in fila indiana - verso un'altra destinazione. Il direttore dell'ospedale Hussam Abu Safiya si rifiuta di lasciare la struttura e racconta: «L’Idf ha costretto i pazienti fragili a lasciare la struttura col mitra puntato in faccia, mentre altri davano alle fiamme i laboratori analisi. Io non lascio l’ospedale, non permetterò che lo radano al suolo».

L'ARTICOLO di Bianca Senatore