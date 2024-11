Video

Fatti

Maysoon Majidi: «Le donne in fuga sono esposte ad abusi fisici, molestie sessuali e umiliazioni»

«Il percorso verso la libertà è per una donna un cammino pieno di pericoli. Le donne in fuga sono particolarmente vulnerabili. Siamo esposte ad abusi fisici, molestie sessuali e umiliazioni culturali senza aver diritto ad alcuna difesa». Scrive così in una lettera indirizzata a Laura Boldrini, deputata del Partito democratico, Maysoon Majidi, attivista curdo-iraniana che è stata detenuta nelle carceri italiane per dieci mesi con l’accusa di aver aiutato il capitano della barca che dalla Turchia ha portato 77 migranti in Italia