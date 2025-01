Video

Italia

Meloni: «Acca Larentia è una sede storica dell'Msi. Felice che non sia diventata un fast food»

Nella tradizionale conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha risposto a una domanda di Daniela Preziosi, giornalista di Domani, a proposito del finanziamento di 30mila euro da parte della Fondazione Alleanza Nazionale (cassaforte di Fratelli d'Italia) a favore di un'associazione legata a Casapound per l'acquisto della storica sede del Movimento sociale italiano ad Acca Larentia, rivelato dal nostro giornale.

La premier ha risposto di essere «contenta che la sede storica del Msi non sia diventata un fast food», ma di non essere stata direttamente a conoscenza del fatto che la Fondazione Alleanza Nazionale, nel cui cda siedono numerose figure di FdI, abbia di fatto reso possibile l’acquisto.

Su Elon Musk, Meloni ha invece dichiarato che "non è un pericolo per la democrazia", "io non prendo soldi da lui, semmai li hanno presi da Soros", visto che le vere "ingerenze" sono quelle di "persone facoltose che usano le risorse per finanziare in mezzo mondo partiti e associazioni per condizionare le politiche, come nel caso di Soros".

