Piantedosi al G7: "Gestiamo direttamente i fondi Ue per il controllo dei flussi migratori dal Nord Africa"

L'ultima giornata del G7 dei ministri dell'Interno, che si è tenuto a Mirabella Eclano, e chiusa con la conferenza stampa di Matteo Piantedosi, si è focalizzata sulla gestione dei flussi migratori. Nei giorni scorsi la Corte dei conti europea ha sollevato dubbi sull'utilizzo dei fondo destinati alla gestione migratoria in paesi. E ha chiamato in causa anche l'Italia, in quanto inadempiente nel monitoraggio. Sollecitato su questo punto da Domani, il minstro Piantedosi ha risposto che «gran parte dei finanziamenti che mandiamo in Nord Africa si caratterizza dal fatto che hanno un impiego diretto. In qualche modo riforniamo di aiuti che acquistiamo, finanziamo, compriamo, quindi gestiamo totalmente».

