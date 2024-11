Video

Ponzani: "La magistratura non è al servizio del governo"

"Quando si attacca la magistratura in questo modo indecoroso, dicendo che la magistratura dovrebbe aiutare il governo nei suoi progetti di riforma si sta utilizzando un linguaggio consapevolmente eversivo". E' il commento della storica Michela Ponzani, professoressa all'università di Roma Tor Vergata, sugli attacchi del governo alla magistratura, che si sono intensificati in questi giorni dopo gli ostacoli giuridici riscontrati dai tribunali alla realizzazione del progetto di Cpr in Albania.

