Protesta per l'ambiente, rischia la sorveglianza speciale. Noi in tribunale con Giacomo Baggio

Giacomo Baggio è un attivista di Ultima Generazione. Rischia due anni di sorveglianza speciale come se fosse un malavitoso. La questura di Roma ha chiesto per lui il divieto di partecipare a eventi pubblici, di uscire dalle 20 alle 7, con l’obbligo di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza. Di cosa è accusato? Di aver partecipato ai blocchi stradali nelle manifestazioni non violente per l'ambiente (con Nello Trocchia, video di Lorenzo Sassi)

