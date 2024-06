Video

Fatti

Trieste, le difficoltà di vita dei migranti al Silos della città

Decine di migranti, provenienti principalmente da Bangladesh e Pakistan, continuano a vivere in condizioni estreme nel Silos di Trieste, accampati in tende in condizioni igieniche estremamente precarie. Come si vede nelle immagini, i migranti vengono assistiti e ristorati con assistenza e pasti caldi da volontari di alcune associazioni indipendenti, come "Linea D'Ombra". Ora il sindaco Dipiazza ha promesso di sgomberare la struttura fatiscente dietro la stazione. Tra fango e topi, da anni vi vivono i migranti in transito dalla rotta balcanica. Dove andranno a finire?

