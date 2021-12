Le notizie di oggi, 20 dicembre: Mattarella saluta gli ambasciatori, c’è stato un incendio nel campo di Borgo Mezzanone; la vittoria di Gabriel Boric alle presidenziali in Cile e l’affluenza a Hong Kong, Draghi incontrerà il cancelliere Scholz e i sindacati sulle pensioni.

Mattarella agli ambasciatori

«Nel volgere lo sguardo nei sette anni passati non posso che rilevare come l'attività internazionale non sarebbe stata possibile senza il ministero degli Esteri, senza disponibilità, sostegno e indicazioni. Grazie a voi la Repubblica continua nell'opera di testimonianza dei valori della pace»: è il messaggio che porta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo.

«Il baricentro politico sembra spostarsi dall'Atlantico al Pacifico, l'Europa e l'Africa dovranno interrogarsi sul loro futuro: non bisogna rassegnarsi al fatto che il nuovo secolo sia segnato dalla marginalizzazione dell'Unione europea», ha detto ancora Mattarella. «L'integrazione europea consenta di prendere decisioni in modo da avere scelte di effettiva sovranità. L’Ue è chiamata ad avere un ruolo più rilevante nella strategia della Nato».

Prima del presidente della Repubblica è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha detto «l’Italia non abbandona gli afgani e difende i diritti. Ne è un esempio l’azione costante che portiamo avanti al fine di ottenere verità e giustizia sulla barbara uccisione di Giulio Regeni».

«Ne è un altro esempio – ha continuato Di Maio – l'impegno discreto ma determinato che abbiamo messo in campo sul caso Zaki, ottenendo con la sua scarcerazione un primo risultato, a testimonianza dell'importanza della presenza del corpo diplomatico italiano a Il Cairo al massimo livello».

Regno Unito, riunione dei ministri sul Covid

Il premier britannico, Boris Johnson, ha riunito il suo governo per fare il punto sulla situazione pandemica nel paese. I ministri avrebbero respinto gli appelli dei consulenti scientifici a introdurre nuove misure prima di Natale per far fronte alla diffusione della variante Omicron del coronavirus.

Secondo il Times, circa un terzo del Gabinetto, fra cui Johnson e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, sarebbe riluttante ad appoggiare nuove restrizioni nei prossimi giorni, e maggiormente orientato a presentare linee guida in cui si chieda ai cittadini di limitare i contatti al chiuso.

Allo stesso tempo, però, il vice premier Dominic Raab ha asserito di non poter dare «garanzie rigide e rapide» sul fatto che non verranno imposte nuove restrizioni prima di Natale.

Zanardi tornerà a casa a Natale

Alex Zanardi passerà il Natale a casa, con i suoi familiari: lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, all'Auditorium Parco della Musica a Roma. A poco più di un anno e mezzo dal grave incidente in handbike, il cinquantacinquenne ex pilota e campione paralimpico ha lasciato l'ospedale e continuerà la riabilitazione in parte da casa.

Alla cerimonia di consegna ha parlato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha parlato dell’anno di successo e vittorie vissuto dallo sport italiano: «Siete entrati nella storia – ha detto Draghi alle atlete e agli atleti presenti – e avete portato con voi tutto il paese. I successi sono merito del vostro incredibile talento, ma anche del sistema sportivo di cui fate parte: dalle palestre di quartiere alle piscine olimpioniche».

Draghi ha poi ricordato gli appuntamenti dello sport per il prossimo anno: i mondiali di calcio, le olimpiadi invernali, i campionati del mondo di atletica leggera e i campionati europei di nuoto, che si terranno a Roma.

Bbc: l’esercito in Birmania ha ucciso civili in massa

Un’indagine della Bbc ha rivelato come l’esercito del Myanmar abbia effettuato una serie di uccisioni di massa di civili a luglio, che hanno provocato la morte di almeno 40 uomini. Una punizione collettiva contro le proteste pro-democrazia e contro il colpo di stato militare del febbraio 2021.

Testimoni oculari e sopravvissuti hanno detto che i soldati, alcuni di appena 17 anni, hanno radunato gli abitanti di un villaggio prima di separare gli uomini e ucciderli. Le riprese video e le immagini sembrano mostrare che la maggior parte delle persone uccise sia stata prima torturata e poi sepolta in fosse poco profonde.

Gli omicidi sono avvenuti a luglio, in quattro distinti incidenti a Kani Township, una roccaforte dell'opposizione nel distretto di Sagaing, nel Myanmar centrale. La Bbc ha parlato con 11 testimoni a Kani e ha confrontato i loro resoconti con i filmati e le fotografie dei telefoni cellulari raccolti da Myanmar Witness, un’ong con sede nel Regno Unito che indaga sulle violazioni dei diritti umani nel paese.

Le borse aprono in calo per Omicron

Le borse europee hanno aperto in ribasso questa mattina, risentendo dei timori per le eventuali misure di contenimento per fronteggiare l'aumento dei contagi della variante Omicron del coronavirus. Parigi apre a -2,06 per cento, Francoforte a -2,44, Londra in ribasso di 1,77, e Milano a -2,28 per cento. Anche le borse asiatiche e quella di Hong Kong hanno aperto la settimana con pesanti perdite a causa dei timori su Omicron.

Foggia, incendio nel campo migranti di Borgo Mezzanone

All’alba di oggi si è sviluppato un incendio nel campo migranti di Borgo Mezzanone, nella periferia di Manfredonia, in provincia di Foggia. Il fuoco ha distrutto cinque baracche dell'accampamento che sorge sulla pista dell'ex aeroporto militare, in cui vivono circa 1.500 persone. Al momento non risultano feriti. È da accertare le cause che hanno determinato l'incendio, spento dai vigili del fuoco.

Boric porta il Cile a sinistra

È stato annunciato nella serata di ieri il vincitore delle presidenziali in Cile. Gabriel Boric, 35 anni, candidato di sinistra della coalizione Apruebo Dignidad, ha sconfitto al ballottaggio il candidato di estrema destra simpatizzante di Pinochet, José Antonio Kast.

Boric è stato uno dei leader delle grandi proteste avvenute nei mesi scorsi – a partire da ottobre 2019 – contro il governo, che hanno portato alla riscrittura della Costituzione e all’abolizione di quella in vigore durante la dittatura. Sarà il più giovane presidente del paese, ed entrerà in carica il 22 marzo.

Hong Kong, le prime elezioni dopo la legge di Pechino

L'affluenza alle urne a Hong Kong è scesa al 30,2 per cento domenica nelle prime elezioni legislative del parlamento locale da quando Pechino ha modificato le leggi dell’isola, per ridurre il numero di legislatori eletti direttamente, per garantire che solo quelli fedeli alla Cina potessero candidarsi.

Un crollo dell'affluenza, rispetto all'oltre 50 per cento dei due precedenti appuntamenti elettorali nel 2012 e nel 2016. Le elezioni sono state precedute da decine di arresti di attivisti, e cinque mandati d’arresto anche per attivisti rifugiati all’estero che avevano chiesto di boicottare le elezioni, considerate da tutti gli osservatori largamente pilotate.

Agenda Draghi

Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi riceverà a palazzo Chigi il neo-cancelliere tedesco Olaf Scholz, mentre alle 16 è in programma l’incontro tra governo e sindacati sulle pensioni, dopo lo sciopero sindacale nazionale indetto lo scorso 16 dicembre.

