Video

Italia

Fittipaldi: "Su Open Arms l'obiettivo del governo è minare l'autonomia della magistratura"

«Alla destra non frega nulla dell'equilibrio dei poteri e della solidità delle istituzioni di questo paese, interessa solo avere il massimo consenso possibile. E su questa partita dei migranti la martirizzazione di Salvini potrebbe creare un problema per Meloni perché il martire è lui e non lei. Mi auguro che nel processo Open Arms ci sia un collegio giudicante autonomo. Ma, in un caso o nell'altro, questa sentenza verrà cavalcata. Perché l'obiettivo finale di questo governo è quello di far traballare alcuni pilastri della democrazia che ci ha caratterizzato fino a ora. Uno di questi è l'autonomia della magistratura e la divisione dei poteri». Così il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, chiamato a esprimere la propria opinione sul processo Open Arms durante la trasmissione Tadagà in onda su La7.