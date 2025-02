Video

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Da Conte parole gravissime su Zelensky. Il campo largo così non esiste »

«La presidente del Consiglio Giorgia Meloni deve dimostrare che nella visita di Mar-a-Lago per ottenere la sacrosanta liberazione di Cecilia Sala non abbia firmato cambiali in bianco a Trump. Quello che è accaduto in questo mese e mezzo mostra che il rischio vassallaggio a questa pessima ammistrazione americana, è altissimo. Non solo per gli interessi europei, ma anche per quelli nazionali». Così il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi, intervenendo a Tagadà su La7. E, riflettendo in studio sulla situazione italiana: «Conte, nel giorno in cui Trump ha detto che Zelensky è un comico e un dittatore non eletto, ha fatto delle dichiarazioni gravissime. Ha dato ragione a Trump, poi si è spiegato, a fatica. Non può esistere un campo largo alternativo al centrodestra senza avere valori chiari su questa partita»