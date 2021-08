Sabato 28 e domenica 29 agosto il quotidiano Domani sarà ospite dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel Parco delle Cascine a Firenze, per una due giorni di dibattiti e approfondimenti dedicati al primo anno del giornale, alle sue inchieste e alle sue campagne.

In programma dalle ore 18, gli incontri saranno tutti a ingresso libero, accompagnati dalle vignette disegnate in tempo reale da Dario Campagna. Saranno ospiti della rassegna le principali firme di Domani, sociologi, ricercatori, attivisti per i diritti umani – tra cui Ilaria Cucchi - oltre ad artisti e operatori dei settori cultura e spettacolo.

Il programma

Sabato 28 alle ore 18 sarà il direttore Stefano Feltri a inaugurare la rassegna con l’incontro “Nello spazio profondo dell’informazione”, insieme ai giornalisti Giulia Merlo e Davide Maria De Luca, al cantautore Paolo Benvegnù e al pianista jazz Giovanni Guidi.

Alle ore 20 si parlerà di “Ambiente e rifiuti: chi paga il conto”: interverranno i giornalisti Giorgio Meletti, Vanessa Ricciardi, Giovanna Faggionato e Nello Trocchia.



Ilaria Cucchi sarà ospite dell’incontro “Carceri: riconoscere l’orrore per ritrovare fiducia nello Stato” che aprirà la giornata di domenica 29, alle ore 18. Parteciperanno l’avvocato penalista Fabio Anselmo – che ha difeso, tra gli altri, i famigliari di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Riccardo Magherini – l’associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel, i giornalisti Giulia Merlo e Nello Trocchia.



Chiuderà alle ore 20 il dibattito “Diritti LGBT come argine all’ultradestra”, con il sociologo e giornalista Pippo Russo, la ricercatrice e saggista Giorgia Serughetti, i giornalisti Luca Attanasio e Sara Creta.



Articoli e inchieste di cui si parlerà



Sabato 28 agosto



- ore 18.00 NELLO SPAZIO PROFONDO DELL’INFORMAZIONE

Con Stefano Feltri, Giulia Merlo, Davide Maria De Luca, Paolo Benvegnù e Giovanni Guidi.

L'inchiesta che imbarazza il Pd a Roma e in Toscana

Il Pd non può più tacere sullo scandalo della Toscana

I soldi della regione al polo conciario caro gli indagati





- ore 20.00 AMBIENTE E RIFIUTI: CHI PAGA IL CONTO

Con Giorgio Meletti, Vanessa Ricciardi, Giovanna Faggionato e Nello Trocchia.



Gli incendi li appiccano gli uomini e la crisi climatica li alimenta

L’Ipcc lancia l’allarme sugli effetti irreversibili del mutamento climatico, Guterres: «Codice rosso per l’umanità»

Salvare il clima o l’Eni e il Pnrr: il dilemma di Draghi sull’energia

La montagna da scalare dei sussidi dannosi per l’ambiente





Domenica 29 agosto



- ore 18.00 CARCERI: RICONOSCERE L’ORRORE PER RITROVARE FIDUCIA NELLO STATO

Con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Giulia Merlo, Nello Trocchia e l’Associazione Pantagruel.



La spedizione punitiva della polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

La ministra Cartabia parla alla Camera: le 13 domande ancora senza risposta

Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video della mattanza

Mai più un caso Cucchi: ecco cosa mi aspetto dal prossimo comandante dei carabinieri

Processo Cucchi sui depistaggi, in aula il silenzio dei generali

«Hanno sospeso la democrazia ma nei processi l’abbiamo difesa contro tutti i depistaggi»



- ore 20.00 I DIRITTI LGBT COME ARGINE ALL’ULTRADESTRA

Con Francesca De Benedetti, Pippo Russo, Giorgia Serughetti, Luca Attanasio e Sara Creta.



In Polonia la legge bavaglio sui media manda in tilt il Pis e il governo

Il governo illiberale polacco prepara la scuola anti Lgbt

I cattolici con figli Lgbt vogliono fare una rivoluzione

I diritti Lgbt sono una frontiera politica contro l’ultradestra

Gli interessi di Ćeferin dietro la polemica sull’uso politico dell’arcobaleno

GLI OSPITI





Associazione Pantagruel: associazione per i diritti dei detenuti.



Fabio Anselmo: Avvocato penalista, ha difeso i famigliari di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Riccardo Rasman, Giuseppe Uva, Michele Ferulli, Dino Budroni, Aldo Bianzino, Riccardo Magherini, Davide Bifolco e molti altri.



Luca Attanasio: Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Per Domani ha condotto una lunga inchiesta, finanziata dai lettori, sulle batterie delle autoelettriche e il cobalto estratto in Congo.



Paolo Benvegnù: chitarrista e cantautore italiano.



Dario Campagna: vignettista, fumettista e illustratore. Collabora con Domani da prima del numero uno.



Sara Creta: Giornalista e documentarista. Negli ultimi anni, ha documentato la transizione politica in Sudan, violazioni dei diritti umani e migrazioni forzate in Etiopia, Nigeria, Libia, Marocco, Tunisia e crisi umanitarie in Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Ciad e Corno d'Africa.



Ilaria Cucchi: Attivista per i diritti umani, ha fatto una campagna per indagare sulla morte del fratello, Stefano Cucchi.



Francesca De Benedetti: Ha lavorato a Repubblica e a La7, ha scritto (The Independent, MicroMega), ha fatto reportage (Brexit). Ora lavora a Domani dove segue le grandi questioni europee.



Davide Maria De Luca: Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.



Giovanna Faggionato: Giornalista specializzata in economia e affari europei. Prima di arrivare a Domani, ha lavorato a Milano e Bruxelles, per il Sole 24 Ore e Lettera43.



Stefano Feltri: Ha lavorato per la Gazzetta di Modena, Radio24, il Foglio, il Riformista e poi al Fatto Quotidiano, di cui è stato prima responsabile dell’economia e poi vicedirettore. Ora è direttore di Domani.



Giovanni Guidi: pianista jazz



Giorgio Meletti: Giornalista. Ha lavorato, tra l'altro, per il Corriere della Sera, La7 e il Fatto Quotidiano.



Giulia Merlo: Giornalista di Domani, si occupa di giustizia e di politica. Ha lavorato al Dubbio, La Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ha fatto l’avvocato.



Vanessa Ricciardi: Giornalista di Domani. Si è specializzata in energia e ambiente lavorando per Staffetta Quotidiana, la più antica testata di settore.



Nello Trocchia: È inviato di Domani. Ha firmato inchieste e copertine per “il Fatto Quotidiano” e “l’Espresso”. Ha lavorato in tv realizzando inchieste e reportage per Rai 2 (Nemo) e La7 (Piazzapulita). Ha realizzato lo scoop sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



Pippo Russo: Sociologo, saggista e giornalista italiano. È docente a contratto di sociologia all'Università degli Studi di Firenze. Per Domani si occupa soprattutto di inchieste e analisi sul potere sportivo.



Giorgia Serughetti: Ricercatrice in Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi.





Ultravox Firenze

Da giugno a settembre 2021

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine - Firenze



Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18



Informazioni

www.ultravoxfirenze.it

