Domenica 2 marzo a Los Angeles si terrà la premiazione cinematografica più famosa al mondo. Tra i film in gara quelli che hanno ricevuto più candidature sono Emilia Pérez, The Brutalist e Wicked

È la notte cinematografica più attesa dell’anno: la 97esima cerimonia dei premi Oscar si terrà nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood. La cerimonia di premiazione degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta da ABC e in streaming su Hulu negli Stati Uniti. In alcuni paesi sarà invece Disney+ a occuparsi della diffusione in streaming dell’evento. In Italia, gli Oscar andranno in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

A presentare la serata sarà il comico, scrittore e produttore Conan O’Brien, alla prima esperienza sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles come conduttore. Il volto noto di talk show seguitissimi negli States occuperà il ruolo che nelle ultime due edizioni è stato del comico e conduttore televisivo Jimmy Kimmel.

Gli attori che presenteranno le varie categorie sono invece Nick Offerman, Halle Berry, Penélope Cruz, Robert Downey Jr., Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy, Amy Poehler, Da’vine Joy Randolph, June Squibb, Emma Stone e Bowen Yang.

EPA

I candidati

È stato un inizio anno difficile per Los Angeles: la data di annuncio delle candidature degli Oscar è stata posticipata di una settimana a causa degli incendi che hanno colpito la California a inizio gennaio. Il film più candidato è stato Emilia Pérez, con tredici candidature, seguito da The Brutalist e Wicked con dieci. Fuori invece l’Italia con Vermiglio di Maura Delpero, che non è entrato agli Oscar per la categoria miglior film internazionale. Ci sarà però Isabella Rossellini, candidata nella categoria miglior attrice non protagonista per Conclave.

Tra le prime volte di quest’anno c’è la candidatura come Miglior attrice protagonista di Karla Sofía Gascón, per Emilia Pérez: è la prima attrice dichiaratamente trans a essere candidata per un Oscar. E poi c’è Yurij Borisov, l’interprete di Anora, che è il primo cittadino russo nominato dall’Academy.

Nella serata del 2 marzo si consegneranno i riconoscimenti stabiliti dall’Academy of motion picture arts and sciences (Ampas) per 23 categorie, che premieranno i film usciti nel 2024.

Le regole per la nomination

Non tutti i film possono essere «eligible», ovvero candidabili agli Oscar. La regola generale è che siano stati proiettati a Los Angeles, New York, nella Bay Area, a Chicago, a Dallas-Fort Worth o ad Atlanta per almeno sette giorni. Quest’anno erano 323 i film che rispettavano questo criterio. Ci sono però delle categorie che hanno delle regole speciali, tra cui quella maestra per miglior film.

Dall’anno scorso l’Academy richiede di soddisfare una serie di condizioni (annunciate già nel 2020) rispetto ai cosiddetti Representation and inclusion standards (Raise), che hanno cioè a che fare con il genere, l’orientamento sessuale, l’appartenenza a minoranze e la disabilità.

Queste categorie devono essere presenti in una certa quota non solo nel cast e nella trama, ma anche nella troupe e nel settore marketing e distribuzione di un film.

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior Regia

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Miglior Attrice protagonista

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, Io sono ancora qui

Miglior Attore protagonista

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalomet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Miglior Attore non protagonista

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Miglior Attrice non protagonista

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior Sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior Sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior Film Internazionale

Brasile, Sono ancora qui

Danimarca, The Girl with the Needle

Francia, Emilia Pérez

Germania, Il seme del fico sacro

Lettonia, Flow

Miglior Film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior Montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Miglior Scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte 2

Nosferatu

Wicked

Miglior Fotografia

The Brutalist

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Migliori Costumi

A Complete Unknown

Conclave

Gladiatore II

Nosferatu

Wicked

Miglior Trucco e acconciature

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Migliori Effetti visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune – Parte 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior sonoro

A Complete Unknown

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Miglior Colonna sonora originale

The Brutalist, Daniel Blumberg

Conclave, Volker Bertelmann

Emilia Pérez, Clément Ducol and Camille

Wicked, John Powell and Stephen Schwartz

The Wild Robot, Kris Bowers

Miglior Canzone Originale

"Never Too Late" da Elton John: Never Too Late

"El Mal" da Emilia Pérez

"Mi Camino" da Emilia Pérez

“Like A Bird" da Sing Sing

"The Journey" da The Six Triple Eight

Miglior Documentario

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

Miglior Cortometraggio documentario

Dead by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Miglior cortometraggio d’animazione

Beautiful men

In the shadows of the cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

Miglior cortometraggio Live Action

A Lien

Anuja

I'm Not A Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

