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In video la rianimazione di Fakir, "legato e volto marrone per lo spray"
Nel filmato dato all'ANSA dal legale della famiglia gli operatori intenti nei soccorsi
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Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"
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M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”
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Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia
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Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”
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La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”
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Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"
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Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"
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Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza
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Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"
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Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"
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Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”
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Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"
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India, a Mumbai la protesta degli studenti contro il ministro dell'Istruzione
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Maxi incendio devasta il sud-ovest della Francia
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La Bce presenta i design delle nuove banconote e apre il voto per i cittadini
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Russia, droni ucraini contro i magazzini Wildberries a San Pietroburgo
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Usa, dodicesima ondata consecutiva di attacchi contro l'Iran
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Violento incendio nel sud-est della Francia: oltre 12mila persone evacuate
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Inondazioni nel sud del Brasile, isolate alcune comunità
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Stati Uniti, Trump alla base di Dover per rendere omaggio i caduti in Iran
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Le immagini degli ultimi attacchi Usa in Iran
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Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: almeno due morti. Si dimette il capo dell'esercito
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Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid
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