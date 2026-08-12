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Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

Prima l’ultimatum, poi la decisione di chiudere le frontiere con l’Italia. Venerdì sera il governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez ha fatto quello che aveva annunciato, dopo la sospensione del trattato di Schengen da parte dell’Italia, dal primo al 15 agosto, per chi viaggia dalla Spagna in risposta alle oltre 70mila persone arrivate a Ceuta, l’exclave spagnola in nord Africa, e quasi interamente rimpatriate.

Madrid l’ha anche comunicato alle autorità europee sabato mattina, attraverso il suo ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, informando che sono stati ripristinati i controlli alle frontiere negli aeroporti e nei porti che mantengono collegamenti diretti tra Spagna e Italia, da mezzanotte dell’8 agosto fino a mezzanotte del 7 settembre. Un termine che, precisa il ministro dell’Interno, potrà essere rivisto in base alle circostanze, a seguito di nuova valutazione da parte delle autorità spagnole che suggerirà la necessità di mantenere, modificare o revocare la misura.

Negli scali iberici solo oggi arrivano oltre 250 voli dall'Italia, 64 solo nella capitale Madrid. La Spagna procederà nella giornata di oggi con un ulteriore ampliamento del numero degli aeroporti dove vengono effettuati controlli a campione sui viaggiatori dall'Italia. Come riporta El Pais, citando il ministero dell'Interno, dopo gli scali Adolfo Suarez Madrid-Barajas e Josep Tarradellas Barcellona-El Prat - dove i controlli sono scattati dalla mezzanotte - nel corso della mattinata, anche a Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati introdotti controlli che, nelle prossime ore, verranno estesi agli aeroporti delle Isole Baleari e delle Canarie.

Tra i principali punti di partenza dei voli interessati dai controlli figurano Fiumicino e Ciampino a Roma; Malpensa a Milano; Napoli, Venezia e Firenze, un elenco che si allunghera' nei prossimi giorni, scrive El Pais. Per quanto riguarda il traffico marittimo, oggi solo una nave da crociera è prevista in arrivo dall'Italia al terminal del porto di Barcellona, dove verranno effettuati controlli a campione.

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