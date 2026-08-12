Video
Italia

Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

Prima l’ultimatum, poi la decisione di chiudere le frontiere con l’Italia. Venerdì sera il governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez ha fatto quello che aveva annunciato, dopo la sospensione del trattato di Schengen da parte dell’Italia, dal primo al 15 agosto, per chi viaggia dalla Spagna in risposta alle oltre 70mila persone arrivate a Ceuta, l’exclave spagnola in nord Africa, e quasi interamente rimpatriate.

Madrid l’ha anche comunicato alle autorità europee sabato mattina, attraverso il suo ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, informando che sono stati ripristinati i controlli alle frontiere negli aeroporti e nei porti che mantengono collegamenti diretti tra Spagna e Italia, da mezzanotte dell’8 agosto fino a mezzanotte del 7 settembre. Un termine che, precisa il ministro dell’Interno, potrà essere rivisto in base alle circostanze, a seguito di nuova valutazione da parte delle autorità spagnole che suggerirà la necessità di mantenere, modificare o revocare la misura. 

Negli scali iberici solo oggi arrivano oltre 250 voli dall'Italia, 64 solo nella capitale Madrid. La Spagna procederà nella giornata di oggi con un ulteriore ampliamento del numero degli aeroporti dove vengono effettuati controlli a campione sui viaggiatori dall'Italia. Come riporta El Pais, citando il ministero dell'Interno, dopo gli scali Adolfo Suarez Madrid-Barajas e Josep Tarradellas Barcellona-El Prat - dove i controlli sono scattati dalla mezzanotte - nel corso della mattinata, anche a Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati introdotti controlli che, nelle prossime ore, verranno estesi agli aeroporti delle Isole Baleari e delle Canarie.

Tra i principali punti di partenza dei voli interessati dai controlli figurano Fiumicino e Ciampino a Roma; Malpensa a Milano; Napoli, Venezia e Firenze, un elenco che si allunghera' nei prossimi giorni, scrive El Pais. Per quanto riguarda il traffico marittimo, oggi solo una nave da crociera è prevista in arrivo dall'Italia al terminal del porto di Barcellona, dove verranno effettuati controlli a campione. 

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

Italia

Landini: “Fidanza ha preso colpo di sole, la Cgil non si gira mai dall'altra parte”

Italia

Gualtieri: "Responsabilità del Viminale su Spin Time? La posizione dei partiti è nota"

Italia

Delmastro, negato l'uso delle chat: le proteste di Avs e M5s

Italia

Delmastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat

Italia

Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Jindal? Tema è garantire lavoro e decarbonizzazione"

Italia

Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

 
 

Mondo

Mondo

La distruzione del terremoto in Colombia vista dall'alto a Cali

Mondo

Gli studenti di Gaza alla Sapienza di Roma: "Sognamo di tornare a casa"

Mondo

Caldo record, in Inghilterra la siccità si vede dal satellite

Mondo

Maxi afflusso di meduse, bloccati i reattori della principale centrale nucleare francese

Mondo

Terremoto in Colombia, le immagini dei danni a Cali e Bogotà

Mondo

Terremoto in Colombia, il presidente: "La priorità è salvare le persone sotto le macerie"

Mondo

Terremoto in Colombia, residente a Bogotà: "Ha cominciato a tremare e non smetteva"

Mondo

Canada, fiamme e colonne di fumo nella Columbia Britannica

Mondo

India, salgono a 100 i morti nelle inondazioni nel nord-est del Paese

Mondo

Netanyahu respinge piano Usa: "No a ritiro Idf senza disarmo Hamas"

Mondo

Odessa sotto attacco, i soccorritori in azione

Mondo

Zelensky a Belgrado: "L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte"

 
 

Fatti

Fatti

Nuova bocca eruttiva sull'Etna, si è aperta nella Valle del Bove

Fatti

Aia, Orsato: “L’arbitro torni al centro delle decisioni”

Fatti

Dal Tevere in secca riemergono i resti di un ponte romano

Fatti

Anna Foglietta a Spin Time: "Bimbi e persone malate dormono in strada, intollerabile"

Fatti

Salvini: "Chiederemo contributo alle banche, un 5% sugli utili per i prossimi tre anni"

Fatti

Salvini: "Non prendiamo lezioni da Berlino o Madrid, sistemassero loro problemi"

Fatti

Ebola in Congo, Oms: "Quasi 2000 morti e 4000 persone contagiate"

Fatti

Itaca, l'isola greca pronta al boom turistico dopo l'Odissea di Nolan

Fatti

Il fattore umano, "Goodbye human": l’Ia al servizio della guerra

Fatti

Ketticè diretto da Giovanni Tortorici in concorso al Locarno Film Festival

Fatti

Il Po è in secca, il livello del fiume a Cremona visto dall'alto

Fatti

A luglio 2026 caldo record per la superficie dei mari

 
 