Video

Mondo

Terremoto in Colombia, si cercano ancora 143 dispersi tra le macerie

A una settimana dal terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia, le operazioni di soccorso entrano nella fase del recupero delle vittime e della rimozione delle macerie. Il bilancio aggiornato è di 289 morti, 4.187 feriti e 143 dispersi, mentre 354 persone sono state tratte in salvo. Le autorità hanno rivisto al ribasso il numero delle vittime dopo il confronto tra le prime segnalazioni e i registri ufficiali. Il sisma ha danneggiato oltre 127 mila abitazioni, ne ha distrutte quasi 27 mila e ha provocato il crollo di 66 edifici in 450 comuni di 15 dipartimenti. A Cali, una delle città più colpite, nel complesso residenziale Torres del Limonar sono stati recuperati 25 corpi e altre tre persone risultano ancora disperse. Dopo oltre 140 ore di ricerche, le speranze di trovare sopravvissuti si stanno riducendo. Il sindaco Alejandro Eder stima che per la ricostruzione serviranno circa 3,2 miliardi di dollari e almeno tre anni. Nelle aree rurali di Valle del Cauca, intanto, alcune famiglie denunciano di essere ancora in attesa dei primi sopralluoghi e chiedono aiuti per ricostruire le abitazioni danneggiate.