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L'appello dell'ex ministro della Difesa Fedorov contro la corruzione in Ucraina

L'ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, in un intervento pubblicato su YouTube nella tarda serata di martedì, ha chiesto lo svolgimento di elezioni, apparendo così in diretto contrasto con il presidente Volodymyr Zelensky, il cui mandato è scaduto nel 2024. La Costituzione ucraina vieta però lo svolgimento di elezioni durante la legge marziale. «Dobbiamo trovare un meccanismo legale, sicuro e realistico che permetta all’Ucraina di ripristinare un pieno processo democratico anche in presenza di una guerra prolungata», ha dichiarato Fedorov, che è stato rimosso proprio da Zelensky nei mesi scorsi. Secondo Fedorov, l’Ucraina sta attraversando una crisi nel modo in cui viene governata, sostenendo che l’attuale sistema sia orientato soprattutto a proteggere se stesso e a resistere al cambiamento. Ha inoltre denunciato la corruzione tra i funzionari pubblici, senza fare nomi, affermando che questa ha indebolito la capacità dell’Ucraina di combattere. L’ufficio di Zelensky non ha commentato immediatamente l’intervento di Fedorov.