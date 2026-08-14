Video

Fatti

Spin Time: «Uno sgombero mascherato da operazione di sicurezza. Un video lo dimostra»

«Quando un’operazione di soccorso viene trasformata in uno strumento di sgombero, a essere messa in pericolo è la sicurezza di tutti». Inizia così la nota con cui gli attivisti di Spin Time hanno diffuso un video girato all’interno dell’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme, la notte del 29 luglio. Nelle si vedono i Vigili del Fuoco che, accompagnati da agenti di polizia, sfondano una porta dell’immobile, gli agenti entrano e fanno uscire un’anziana signora. Le chiedono se ha i documenti e, prima di accompagnarla fuori dall’immobile, la fanno tornare indietro per prendere il pappagallino. Paolo Cergnar, del Coordinamento USB Vigili del Fuoco Roma: «ai Pompieri, su disposizione dell’autorità di polizia, è stato chiesto di forzare le serrature, nonostante gli inquilini avessero messo a disposizione le chiavi degli appartamenti. Questo per cercare possibili persone ancora presenti e bombole di GPL». E, continua: «Perché la Polizia chiede a noi di farlo quando loro hanno tutti gli strumenti? Quando sono andati a prendere Brusca, Riina e Provenzano nei loro bunker non hanno chiesto il nostro intervento. Lo fanno solo quando si tratta di povera gente».