Video

Mondo

Massiccio attacco su Kiev: oltre 13 morti e 40 feriti

Un pesante attacco russo ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, causando almeno 13 morti e circa 40 feriti. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno preso di mira diversi obiettivi civili nella capitale, dove sono stati danneggiati edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, all’interno del quale è scoppiato anche un incendio. Colpito inoltre un palazzo di cinque piani, mentre in un grattacielo sono stati distrutti i piani superiori. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di un «attacco di vasta portata», sostenendo che le forze russe «si sono preparate a lungo, combinando diversi tipi di missili balistici, missili da crociera e droni» con l’obiettivo, ha aggiunto, di «causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili». Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte. Attacchi sono stati segnalati anche nelle regioni di Odessa e Chernihiv: nella prima un drone ha colpito un valico di frontiera con la Moldavia, nella seconda sono finite nel mirino infrastrutture del gas. Durante l’offensiva, inoltre, un drone è entrato nello spazio aereo romeno ed è precipitato in una zona disabitata nei pressi di Grindu. «Le mie condoglianze a tutte le famiglie e ai cari delle vittime», ha scritto Zelensky. Disposti per domani i funerali di stato.