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La Nasa divulga immagini di un nuovo cratere sulla Luna causato da un razzo SpaceX

La superficie della Luna prima e dopo l’impatto: le nuove immagini della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa mostrano il cratere lasciato dallo stadio superiore di un Falcon 9 di SpaceX, precipitato il 5 agosto. Il razzo, lanciato nel gennaio 2025 per portare nello spazio il lander Blue Ghost 1, era rimasto su una traiettoria che, per effetto delle forze gravitazionali e dell’attività solare, lo ha riportato verso la Luna.

Sei giorni dopo lo schianto, LRO ha sorvolato la zona e fotografato il punto d’impatto da circa 90 chilometri di quota. Il confronto con le immagini precedenti rivela un nuovo cratere largo circa 18 metri e profondo meno di tre. Attorno sono visibili strisce chiare e scure: le prime sono formate da materiale più fresco proveniente dagli strati profondi del suolo, le seconde da regolite superficiale modificata nel tempo da vento solare, raggi cosmici e micrometeoriti.

Le osservazioni permetteranno agli scienziati di studiare con maggiore precisione gli effetti degli impatti artificiali sulla superficie lunare.