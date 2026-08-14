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Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

"Vedo che in maggioranza qualcuno tace o si è indispettito sul tema banche, io non ho niente contro nessuno, figuratevi se ce l'ho con Banca Intesa, con Unicredit, con Mediolanum o con Montepaschi che abbiamo pure salvato. Però è il settore che sta guadagnando di più di tutti in Italia e sono i cittadini che permettono questi guadagni pagando interessi e commissioni". Così il vicepremier Matteo Salvini parlando con i giornalisti fuori dal carcere di Bollate.

"Che a fine anno una parte di questi guadagni, una decina di miliardi di euro, venga investito in salute e sicurezza è qualcosa su cui la Lega non torna indietro. Ma non è contro - ha aggiunto -, l'hanno fatto in Spagna e lo ribadisco, è l'unico provvedimento del governo Sanchez che ho condiviso. Hanno portato a casa quasi 5 miliardi e le banche in Spagna stanno guadagnando come se nulla fosse".

 

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