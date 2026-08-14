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Idf apre un'inchiesta penale sull'uccisione di Hind Rajab a Gaza

Le Forze di difesa israeliane hanno disposto un’indagine penale sulla morte di Hind Rajab, la bambina palestinese di cinque anni uccisa a Gaza City nel gennaio 2024 insieme a sei familiari e a due soccorritori della Mezzaluna Rossa Palestinese. Le Idf hanno ammesso che soldati israeliani aprirono il fuoco contro l’auto su cui viaggiava la famiglia e contro l’ambulanza inviata per soccorrere la bambina. Hind era rimasta per ore intrappolata nel veicolo e aveva chiesto aiuto in una lunga telefonata alla Mezzaluna Rossa. I corpi furono recuperati 12 giorni dopo. L’esercito ha aperto un’inchiesta anche sull’uccisione di 15 paramedici e operatori umanitari palestinesi a Rafah nel marzo 2025. Saranno invece archiviati altri tre casi riguardanti attacchi in cui morirono operatori di World Central Kitchen e Medici senza frontiere. Le decisioni arrivano dopo la revisione di circa 150 episodi legati alla condotta delle truppe israeliane durante la guerra a Gaza.

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