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SpaceX, lo spettacolare atterraggio in mare della Starship

SpaceX ha completato con successo il 13° volo di prova di Starship, il gigantesco sistema di lancio sviluppato dall’azienda di Elon Musk. La missione, partita dalla Starbase in Texas, ha testato la terza generazione del veicolo e si è conclusa con l’ammaraggio controllato dello stadio superiore nell’Oceano Indiano, rimasto sostanzialmente integro dopo il rientro atmosferico. Durante il volo Starship ha rilasciato 20 satelliti Starlink V3, che hanno comunicato brevemente con la rete satellitare di SpaceX prima di rientrare nell’atmosfera come previsto. Sono stati inoltre sperimentati nuovi elementi dello scudo termico e le manovre necessarie per il futuro recupero del veicolo. Cnn aveva seguito in diretta il lancio, sottolineandone l’importanza anche per il programma lunare Artemis della Nasa. Nel video si vede la navicella Starship atterrare in perpendicolare sull'acqua nell'Oceano Indiano in attesa delle operazioni di recupero. In sottofondo l'esplosione di gioia dei dipendenti dell'azienda che hanno seguito in diretta le manovre di atterraggio.