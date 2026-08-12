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Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

"Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non torneranno in quelle forme ma anche oggi l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza, dell'estremismo, della falsificazione ideologica. Vi sono nel mondo regimi che aggrediscono stati sovrani come l'Ucraina con la legge del più forte. Vi sono sistemi totalitari che possiedono l'arma atomica o mirano a realizzarla". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a nome del governo alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. «Proprio perché la nostra libertà e la nostra democrazia si fondano sul sangue delle vittime di Sant'Anna, di Marzabotto, di Boves, di Onna, si tratta di una libertà sacra, di una democrazia sacra, che devono essere tutelate perché sono il grande patrimonio comune della nazione», «non ci rassegniamo, non ci vogliamo rassegnare perché alla fine le guerre devono cessare», ha aggiunto Tajani.