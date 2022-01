Le notizie di oggi, 14 gennaio: i dati Covid dell’Iss, le ultime novità sul caso Djokovic e le misure cautelari per l’assalto alla Cgil.

Assalto alla Cgil, 5 nuove misure cautelari

La polizia di stato ha fatto sapere che di aver eseguito cinque misure cautelari, emesse dal Gip, nei confronti di persone che si ritiene abbiano «preso parte attiva» nei fatti avvenuti il 9 ottobre scorso, quando la sede nazionale della Cgil è stata presa d’assalto e danneggiata a Roma, nel corso di una manifestazione No pass.

Nel procedimento si ipotizzano i reati di devastazione e saccheggio, nonché resistenza a pubblico ufficiale con l’uso di violenza. Due persone sono finite agli arresti domiciliari, e per altre tre è scattato l'obbligo di dimora e di presentazione davanti alla polizia giudiziaria.

Le due persone ai domiciliari sono un appartenente ai movimenti “No pass” e il leader catanese di Forza Nuova. Quello romano, Giuliano Castellino, è già sottoposto a misura cautelare in carcere.

David Rossi, la commissione parlamentale chiede una perizia

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse 11 Gennaio 2022 Roma (Italia) Cronaca Porta a Porta Nella Foto: Antonella Tognazzi, la vedova di David Rossi, ex capo della comunicazione Mps morto il 6 marzo del 2013 Photo Cecilia Fabiano/ LaPresse January , 11 2022 Rome (Italy) News : Porta a Porta talk show In The Pic: David Rossi's wife Antonella Tognazzi

«La questione, emersa nella giornata di ieri, della data di creazione della lettera con la quale David Rossi annunciava il proprio suicidio», che sarebbe stata scritta successivamente alla sua morte, «merita di essere accuratamente approfondita in sede peritale, e, ove trovasse conferma, getterebbe un'ombra inquietante sull'intera vicenda».

Con queste parole il presidente della commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, Pierantonio Zanettin, ha comunicato di aver convocato «in via d’urgenza», mercoledì prossimo, l’ufficio di presidenza della commissione, «per affidare ai corpi speciali dei Carabinieri, già incaricati della maxi perizia, uno specifico ed articolato quesito sulla questione».

Djokovic fa ricorso, rischia un bando di tre anni dall’Australia

Il visto australiano di Novak Djokovic è stato nuovamente annullato dal ministero dell'immigrazione. Il ministro, Alex Hawke, ha precisato in una nota che la decisione di annullare il visto concesso a Novak Djokovic è stata presa «per motivi di salute e di ordine pubblico».

Il tennista, che ora rischia l’espulsione, intende presentare un ricorso ufficiale entro le 22.15 ora locale (le 12.15 in Italia). Il tempo stringe, visto che gli Australian Open inizieranno lunedì a Melbourne. In base alla legge citata dal ministero australiano, Djokovic rischierebbe un bando di tre anni dal paese, ovvero il divieto di entrare in Australia tranne che in determinate circostanze.

«Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante la pandemia – ha detto il premier australiano, Scott Morrison –, e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga tutelato». Questo, ha aggiunto, «è ciò che il ministro sta facendo adottando oggi quest'azione».

Per annullare la revoca del visto, gli avvocati di Djokovic avrebbero bisogno di rivolgersi a un giudice della Federal Circuit and Family Court, o a uno di livello più alto di una Corte federale, per ottenere due ordini urgenti: un'ingiunzione che eviti il rimpatrio – provvedimento analogo a quello che aveva già ottenuto la scorsa settimana – e una che «ordini» al ministro dell'Immigrazione Hawke di garantire a Djokovic un visto. Che questo scenario si realizzi, però, resta molto difficile: è raro che i tribunali ordinino a un membro del governo esecutivo di concedere un visto.

Intanto è stata convocata un’udienza di emergenza presso la Corte del circuito federale presieduta dal giudice Anthony Kelly, colui che aveva ribaltato la decisione sul primo annullamento del visto a Djokovic.

Toti sui cambiamenti del bollettino Covid

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 23-12-2021 Roma Villa Grande - Vertice dei leader del centrodestra Nella foto Giovanni Toti Photo Roberto Monaldo / LaPresse 23-12-2021 Rome (Italy) Summit of center-right leaders In the pic Giovanni Toti

«Da oggi, secondo la nuova circolare del ministero della Salute, i pazienti ricoverati nei nostri ospedali per altre patologie che risultino poi positivi al virus ma asintomatici, saranno contati tra i casi Covid ma non verranno conteggiati nel consueto bollettino con cui i territori vengono classificati in zona gialla, arancione o rossa». Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti, definendo la decisione «un nuovo passo verso il buonsenso e la semplificazione, come avevano chiesto le regioni».

Il monitoraggio dell’Iss

Secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, il tasso di occupazione delle terapie intensive è pari al 17,5 per cento – al 13 gennaio – contro il 15,4 per cento rilevato il 6 gennaio. Il tasso di occupazione in aree mediche è salito al 27,1 per cento a livello nazionale – sempre al 13 gennaio – contro il 21,6 per cento del 6 gennaio.

Rt medio calcolato sui casi sintomatici è salito al 1,56 nel periodo dal 22 dicembre al 4 gennaio, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica (range 1,24 – 1,8). È invece in leggera diminuzione l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 1.988 ogni 100.000 abitanti nella settimana dal 7 al 13 gennaio, contro 1.669 ogni 100.000 abitanti nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio.

L’Iss ha classificato a rischio alto 13 regioni, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione, mentre 8 sono classificate a rischio moderato. Di queste ultime, però, cinque sono «ad alta probabilità» di passare a rischio alto. Raddoppia il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: 649.489, contro 309.903 della settimana precedente.

Per quanto riguarda la diagnostica dei casi, la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in forte diminuzione – al 13 per cento, mentre la scorsa settimana era al 16. È in diminuzione anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi – 48 per cento contro il 50 per cento di sette giorni fa –, ed è invece aumentata la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening: 39 per cento contro il 34 per cento della scorsa settimana.

