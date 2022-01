L’occupazione delle prime è del 18 per cento, mentre le seconde sono piene al 27 per cento. Intanto le province di Trieste e Gorizia hanno annunciato la sospensione delle attività chirurgiche a causa del forte flusso di pazienti

Le notizie di oggi, 12 gennaio: l’occupazione di terapie intensive e aree mediche, e i problemi al pronto soccorso per Trieste e Gorizia, le nuovi leggi annunciate sulla sicurezza a Hong Kong e le ultime novità sul caso Djokovic.

Agenas, terapie intensive e aree mediche oltre la soglia critica

Sale al 18 per cento l'occupazione delle terapie intensive (era all'11 per cento il 24 dicembre) e, a livello giornaliero, cresce in 11 regioni. È quanto emerge dal monitoraggio Agenas dell'11 gennaio. Sale anche la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari in area medica, e arriva al 27 per cento a livello nazionale, salendo in 13 regioni nelle ultime 24 ore.

Le soglie critiche – cioè la linea oltre la quale gli ospedali rischiano di andare in sofferenza – sono del 15 per cento in area medica e del 10 per cento in terapia intensiva.

Costa Concordia, la vigilia del decennale

lapresse

«Per quanto si voglia guardare avanti non potremo mai dimenticare quella tragica notte di dieci anni fa. L'isola si sta però lasciando alle spalle il naufragio ed il clamore mediatico di quei mesi, e anche il fondale su cui si era appoggiato il relitto sta riprendendo ormai da tempo il suo spazio con la poseidonia che è tornata a popolarlo restituendole la sua bellezza».

A un giorno dal decennale del naufragio della Costa Concordia, il sindaco dell’Isola del Giglio, Sergio Ortelli, traccia un bilancio sulla tragedia del 2012, in cui persero la vita 32 persone.

«Quella del 13 gennaio – afferma il sindaco – sarà per noi una giornata intensa nel ricordo di un evento che ci ha investito all'improvviso, segnando la nostra esistenza, ma allo stesso tempo che ci ha permesso di lanciare un segnale al mondo»

«Dopo dieci anni l'Isola del Giglio guarda avanti – prosegue il primo cittadino – e questo sarà un momento per farlo tutti insieme, con chi tornerà qui dopo il naufragio e con chi è stato protagonista di quelle prime ore convulse, ma anche dei giorni e mesi successivi fino alla rimozione del relitto». Nella giornata di domani sono previste sull’isola diverse iniziative nel ricordo delle vittime.

Ordigno esploso sull’auto del vicepresidente del Foggia calcio

Un ordigno di tipo rudimentale è stato fatto esplodere questa notte, intorno alle 4.30, sul parabrezza dell'auto del vicepresidente del Calcio Foggia 1920, Bellisario Masi. L'ordigno ha danneggiato uno specchietto dell'auto. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi: a novembre un grosso petardo venne fatto esplodere sul parabrezza dell'auto dello stesso Masi.

Trieste e Gorizia sospendono l’attività chirurgica

fototm

A causa della pandemia, le province di Trieste e Gorizia, nel Friuli-Venezia Giulia, sono costrette a sospendere la propria attività chirurgica. È quanto fa sapere l'Asugi in una nota, precisando che lo stop partirà da oggi e che verranno sospese anche le operazioni in regime di libera professione.

Il tutto a causa del costante flusso di pazienti Covid e non Covid presso i pronto soccorsi. A essere garantite saranno le operazioni di urgenza ed emergenze chirurgiche, traumatologia e la chirurgia oncologica indifferibile. Verranno inoltre sospese tutte le attività di ricovero programmato dell’area medica.

Intanto ieri sono state quasi 686mila le somministrazioni di vaccino, secondo quanto dichiarato dalla struttura del generale Francesco Paolo Figliuolo. Sono state circa 77.500 le prime dosi – di cui 48 mila a bambini e 22.500 a over 50 – e quasi 550 mila le terze dosi.

Nuove leggi sulla sicurezza a Hong Kong

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha detto che entrerà in vigore una nuova normativa con nuovi crimini sulla sicurezza nazionale, in aggiunta alla legge imposta a giugno 2020 dalla Cina. Lam ha ufficializzato alcune indiscrezioni in merito, confermandole nella prima sessione del Consiglio legislativo – il parlamento locale – di Hong Kong, le cui elezioni si sono tenute di recente in un clima di arresti di dissidenti e attivisti pro-democrazia e con la sola possibilità di eleggere “patrioti” scelti dalla Cina.

Djokovic ammette un errore

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Novak Djokovic ha ammesso in un post su Instagram che la dichiarazione di viaggio rilasciata alle autorità di frontiera al suo arrivo in Australia conteneva informazioni non corrette, visto che nel questionario Covid affermava di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti, mentre in realtà si era recato in Spagna dalla Serbia.

Il tennista, che dopo una prima vittoria in tribunale attende ancora la decisione definitiva del governo di Canberra sul visto per restare nel paese e partecipare agli Australian Open, ha parlato di un «errore umano e certamente non volontario» di un membro del suo staff.

Djokovic ha inoltre dichiarato di aver appreso del risultato del test positivo al coronavirus del 16 dicembre solo il giorno successivo alla sua partecipazione a un evento di tennis giovanile; ma ha anche ammesso di aver concesso un'intervista al quotidiano francese L'Equipe quando era già consapevole di essere stato contagiato. Djokovic ha dichiarato di aver voluto pubblicare il post per «chiarire la disinformazione che circola riguardo le sue attività».

Intanto le autorità australiane hanno fatto sapere di star esaminando tutte le «incongruenze» riportate dal tennista da quando è iniziata la vicenda.

